Ad Arzachena riapre l'Accademia d'arte

Riapre le sue porte l'Accademia Arte Arzachena, un progetto didattico e performativo che punta ad indentificarsi non solo come un luogo di formazione, ma anche di produzione in cui il valore della didattica artistica teorica e pratica diventano reali ed efficaci se posti sotto la pressione dell'evento organizzato.

La nuova Accademia vuole mettere i suoi allievi al centro di una proposta formativa che sia capace di renderli protagonisti consapevoli di un processo di costruzione della propria identità umana e artistica aperta al futuro.

Oltre agli insegnamenti di base, sono proposti percorsi di alta formazione tramite masterclass, workshop intensivi e scambi culturali per permettere agli studenti di fortificare e ampliare il proprio orizzonte creativo.

A gestire l'Accademia sarà l'impresa sociale Deamater con la direzione generale affidata a Marianna Deiana, mentre i direttori delle varie aree sono Nina Deiana per la scuola di musica, Selvaggia Ermacora per la danza, Iana Chiodino per le arti figurative e Nicolò Columbano per il teatro. Le lezioni inizieranno la prima settimana di ottobre e termineranno a giugno; ad ospitarle saranno i locali della scuola di musica in località Malchittu, la scuola di danza BFIT in via la Costa Smeralda e le aule dell'AMA Auditorium in via Paolo Dettori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA