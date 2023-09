Una app con le novità normative a disposizione degli avvocati

Tutti i 2.900 avvocati e i praticanti iscritti all'albo di Cagliari da oggi avranno a disposizione un nuovo e innovativo strumento, pratico e veloce che gli consentirà di svolgere al meglio e sempre aggiornati le pratiche quotidiane. Un tool che li proietta in una dimensione digitale all'avanguardia in Italia (le funzionalità sono già attive in altre regioni) e il primo in Sardegna.

Nell'App confluiscono contenuti e funzioni sia del sito dell'ordine sia di Giuffrè Francis Lefebvre, per offrire agli avvocati non solo informazioni di servizio ma anche un aggiornamento quotidiano e tempestivo sulle novità legislative e giurisprudenziali. Ogni news può essere consultata in tempo reale e, per non perdersi ultime novità, scadenze e appuntamenti, è possibile attivare il sistema di alert e di notifica automatico.

L'App, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google, presenta un'interfaccia grafica semplice e intuitiva, consultabile facilmente dallo smartphone. Sarà possibile consultare i contenuti dei quattro codici di diritto civile, diritto penale, procedura civile e procedura penale e, grazie alla sincronizzazione con la banca dati DeJure, l'aggiornamento è tempestivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della novità legislativa. Per rendere immediatamente reperibili le informazioni più importanti, un riquadro evidenzia tutte le più principali novità giurisprudenziali riferite all'articolo in consultazione. Inoltre, attraverso la App è consultabile Avvocati.it.

Secondo il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari Matteo Pinna ", la novità rappresenta un tassello importante nel processo di innovazione tecnologica e comunicativa dell'ordine forense cagliaritano: puntiamo a rendere accessibili dovunque e il più possibile interattivi i servizi per gli iscritti".

"Il progetto, in tutte le circoscrizioni giudiziarie italiane - dichiara Antonio Delfino, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre - è finalizzato a rendere sempre accessibile in modo semplice e veloce agli avvocati, soprattutto in mobilità, un patrimonio di informazioni a tutto vantaggio del mondo forense".



