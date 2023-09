Un rap per il bomber Lapadula firmato dai Fratelli Banlieue

Una canzone per Gianluca Lapadula con un augurio e un auspicio: rivederlo presto in campo. È intitolato al bomber italo-peruviano del Cagliari il nuovo singolo del gruppo cagliaritano Fratelli Banlieue, gruppo urban rap nato nel quartiere di Sant' Elia e dove i due componenti, Elia Banlieue e Jim De Banlieue, dieci anni di esperienze in campo musicale, hanno messo in piedi lo studio di registrazione.

"Capocannoniere della serie B con i suoi 21 gol, è stato protagonista del ritorno del Cagliari in serie A - dicono all'ANSA Elia Banlieue e Jim De Banlieue - speriamo che il brano possa diventare un tormentone e portare fortuna al nostro Cagliari".

Uscito su Spotify e store digitali "Lapadula" è stato subito condiviso sui social dall'attaccante rossoblù che ha anche espresso il suo apprezzamento con l'emoji del fuoco.

Una melodia e un ritmo accattivante e un ritornello orecchiabile: "Ulalala dai palazzi vedo i gol di Lapadula la".

Il videoclip è girato da Enoc nel quartiere Sant'Elia dove i due rapper sono cresciuti e da cui prendono ispirazione per i loro brani e alla Unipol Domus, lo stadio del Cagliari.

La produzione è di EvilRoom, le chitarre di Ramc. "Un omaggio a Lapadula, ma anche alla città e al nostro quartiere - concludono Jim ed Elia - perché possa riscattarsi attraverso lo sport e la musica".



