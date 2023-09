Tre feriti in scontro in galleria a S.Teodoro,uno gravissimo

E' di tre feriti, di cui uno gravissimo, il bilancio dello scontro frontale avvenuto nel primo pomeriggio tra un camion e un furgone Fiat Scudo sulla Statale 131 Dcn, nella galleria di Berruiles a San Teodoro.

Ad avere la peggio sono stati i tre passeggeri del furgone, tutti di nazionalità rumena, estratti dall'abitacolo con le cesoie idrauliche dei Vigili del fuoco e trasportati con l'elisoccorso del 118, due all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, ed il più grave, un 33enne, all'ospedale di Sassari.

Lo scontro è avvenuto in un tratto di strada dove una delle due carreggiate è chiusa per i lavori in corso e i due mezzi viaggiavano nell'unica carreggiata aperta. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Nuoro che sta accertando dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.



