Scontro frontale tra auto nel sud Sardegna, due morti

Ancora sangue sulle strade sarde. E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Portoscuso nel Sulcis. Hanno perso la vita un 29enne e 43enne di Carbonia e Portoscuso. I due uomini viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e di una Bmw che si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. L'impatto è stato violentissimo, i due conducenti della auto sono morti sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione all'origine dell'incidente ci sarebbe un'invasione di carreggiata. Le vittime sono Nicola Trudu, 43 anni, operaio di Carbonia, e Adriano Desogus, 29 anni, cuoco di Portoscuso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la Grande Punto condotta dall'operaio stava percorrendo la provinciale 2 quando, all'altezza del chilometro 60, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta.

Proprio in quel momento arrivava la Bmw 320 guidata dal 29enne. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e gli automobilisti sono morti sul colpo. Le due auto sono state sequestrate. La provinciale 2 è stata chiusa al traffico per un'ora e mezza per consentire i rilievi dei carabinieri. Dall'inizio del mese sono 11 i morti sulle strade della Sardegna, tra questi i 4 giovanissimi che hanno perso la vita domenica 10 in viale Marconi a Cagliari e due pedoni investiti sulle strisce pedonali.

