Rimosso residuato bellico scoperto a Cagliari, area riaperta

E' stato rimosso dagli specialisti del Quinto reggimento genio guastatori della Brigata "Sassari" il residuato bellico della prima guerra mondiale scoperto da alcuni operatori del verde pubblico oggi in viale San Vincenzo a Cagliari, vicino all'assessorato alla Politiche sociali del Comune evacuato per precauzione insieme ad alcune abitazioni.

I militari del Genio hanno messo in sicurezza l'ordigno che inizialmente era ancora attivo e potenzialmente pericoloso e lo hanno rimosso, rendendo sicura nuovamente tutta l'area. Viale San Vincenzo è stato riaperto al traffico alle 17.

L'ordigno, una granata di artiglieria da 260 millimetri di fabbricazione italiana, è stato trasportato nella cava Mereu a Quartu Sant'Elena dove nei prossimi giorni i militari del Genio lo faranno brillare.



