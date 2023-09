Regionali '24: Progressisti, 'no ad accordi presi a Roma'

No agli accordi romani e alla spartizione di candidature tra le regioni: il nome della coalizione di campo largo del centrosinistra deve essere scelto in Sardegna. L'avvertimento, non troppo pacato, arriva dai Progressisti ed è indirizzato direttamente al segretario regionale del Pd, Piero Comandini, dopo le voci sul presunto accordo tra M5s e lo stesso Pd sulla candidatura di Alessandra Todde per le regionali del 2024.

"Caro segretario - scrive il coordinamento del partito - aiuta a rimarcare le differenze tra la coalizione progressista e la destra. Rigetta in modo risolutivo l'ipotesi di un accordo spartitorio tra i due partiti maggiori dell'alleanza democratica per imporre, in modo burocratico, candidature alle diverse comunità regionali".

"La Sardegna e i sardi - prosegue la nota - hanno storie antiche di mortificazione, eppure ancora ne subiscono.

Discriminazioni inaccettabili sul piano dei diritti".

Per i Progressisti non sarebbe dunque "accettabile l'idea che, mentre la nostra coalizione, così ampia, si riunisce con l'obiettivo di lavorare su un percorso e su scelte condivise, altri in un angolo della Capitale, fuori dal contesto dei problemi sociali e di vita del popolo sardo, ne decidano il destino, le possibilità di rinascita, di emancipazione dai limiti di sviluppo economico e di crescita civile".

Da qui l'urgenza, secondo il partito di Francesco Agus, Massimo Zedda e Francesca Ghirra, di "un'accelerazione del confronto: decidere su coalizione, programma e metodo di scelta delle candidature, in modo che appaia inequivocabile che la proposta e decisione appartengono ai sardi".



