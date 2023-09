Overdenture, impianti dentali per chi non può permetterseli

All'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari torna il progetto regionale "Overdenture", per ridare il sorriso a chi non ha la possibilità economica di affrontare trattamenti implantologici.

Si tratta di un programma che già da diversi anni consente ai cittadini di poter avere gratuitamente impianti dentali a cura della struttura di Odontostomatologia.

Tra i requisiti per presentare la domanda bisogna avere un'età compresa tra 18 e 80 anni, l'arcata inferiore/superiore totalmente oppure parzialmente edentula fino a un massimo di 4 elementi dentari per arcata, essere fisicamente sani, cioè in grado di sostenere interventi chirurgici odontoiatrici e, infine, avere un Isee compreso tra 0 e 18.000 euro.

Fra le persone che risulteranno idonee verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri previsti nell'avviso che è stato pubblicato sul sito istituzionale www.aoucagliari.it. A parità di punteggio verrà considerata l'età del paziente, dando priorità ai più giovani. Inoltre, verrà assicurata la precedenza alle persone in graduatoria già risultate ammissibili, ma che non hanno potuto beneficiare dei trattamenti implantologici per l'esaurimento delle risorse. La graduatoria resterà in vigore sino ad esaurimento dei fondi per il progetto.



