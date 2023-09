Malore mentre nuota, turista 84enne muore ad Alghero

Una turista di 84 anni è morta nel primo pomeriggio nel mare di Porto Conte, a Maristella, lungo la costa di Alghero, colta da un malore mentre nuotava.

La donna, 84 anni, originaria della Germania ma da tempo residente in Italia, in provincia di Como, secondo quanto appurato dai carabinieri della Stazione di Alghero, stava trascorrendo un periodo di vacanza in Sardegna. Nel pomeriggio si trovava in spiaggia con degli amici e ha deciso di fare un bagno.

Era un'esperta nuotatrice e a pochi metri dalla battigia ha avuto un malore. Gli amici la hanno aiutata a tornare a riva e hanno chiamato i soccorsi.

Un'equipe del 118 arrivata sul posto ha cercato di rianimare la donna ma ogni tentativo è risultato inutile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA