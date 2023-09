Lavori riqualificazione viale Trieste,dal 21 nuova viabilità

Dal 21 settembre modifiche alla viabilità in viale Trieste a Cagliari.

Per consentire i lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale e delle strade limitrofe, le limitazioni saranno in vigore sino al 31 dicembre 2023 nel tratto da piazza del Carmine a via Pola.

Nel dettaglio, queste le prescrizioni contenute nell'ordinanza. Nella via Caprera nel tratto compreso tra la via Mameli e il viale Trieste: l'istituzione del doppio senso di circolazione; l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, validità 0-24, sul lato sinistro direzione viale Trieste; la chiusura all'intersezione con il viale Trieste.

Nel viale Trieste: la chiusura alla circolazione veicolare, eccetto i mezzi d'opera e i veicoli dell'impresa esecutrice dei lavori, nel tratto compreso da via Caprera sino all'intersezione con la via XXIX Novembre; nella via XXIX Novembre: l'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra la via Mameli e la via Carloforte; l'istituzione del senso unico di circolazione nel tratto compreso tra la via Carloforte e il viale Trieste, con senso di percorrenza da via Carloforte al viale Trieste; l'istituzione della direzione obbligatoria a destra all'intersezione con il viale Trieste.

In via Asproni: l'istituzione della direzione obbligatoria a destra all'intersezione con la via XXIX Novembre. In via Bruscu Onnis: l'istituzione del senso unico di circolazione, con senso di percorrenza da viale Trieste a via Carloforte; l'istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (Stop) all'intersezione con la via Carloforte; l'istituzione della direzione obbligatoria a destra all'intersezione con la via Carloforte. In via Carloforte: l'istituzione della direzione obbligatoria diritto all'intersezione con la via Bruscu Onnis.

Nel vico II Carloforte: l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con la via Carloforte.





