In un terreno 120 kg di marijuana per 600mila euro, un arresto

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dalla polizia ieri a Gonnesa nel Cagliaritano. In manette è finito un 58enne, accusato di coltivazione di stupefacenti. Sequestrate 1.300 piante e 40 sacchi di infiorescenze per un totale complessivo di 120 chili di droga. Il valore della droga sequestrata è di circa 600.000 euro.



L'operazione è stata condotta dagli agenti della prima sezione della Squadra Mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro. L'arrestato è il proprietario del terreno e del capannone all'interno del quale la droga veniva conservata per l'essiccazione. "La marijuana era di ottima qualità - spiegano dalla polizia - con un elevatissimo principio attivo. Le piante erano pronte per essere raccolte e in parte erano già sistemate ad essiccare all'interno del capannone".



