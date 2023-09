Grande prosa a Cagliari con Branciaroli, De Sio e Haber

Il Cedac porta al Teatro Massimo di Cagliari i grandi capolavori della storia del teatro.

Presentata oggi la stagione de "La Grande Prosa e Danza" 2023/24: 14 titoli in cartellone dal 29 novembre al 28 aprile, tra riletture di classici e testi contemporanei, accanto a affascinanti coreografie.

Il sipario si apre su "Maria Stuarda" di Schiller, dal 29 novembre al 3 dicembre, con Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi che si alternano nei ruoli delle due regine, regia di Davide Livermore. Attesa per il ritorno di Franco Branciaroli che dal 24 al 28 aprile sarà Shylock ne "Il mercante di Venezia" di Shakespeare. Altro nome di spicco nel cartellone il regista Theodoros Terzopoulos che dal 31 gennaio al 4 febbraio rilegge un classico del '900, "Aspettando Godot" di Beckett.

Dal 10 al 14 aprile il palco è per Giuliana De Sio e Alessandro Haber ne "La signora del martedì" di Massimo Carlotto, regia di Pierpaolo Sepe. Trae spunto dalla tragedia di Sofocle "Edipo Re / Una favola nera" di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, dal 14 al 18 febbraio, con i costumi di Antonio Marras.

E ancora "Uomo e Galantuomo" di Eduardo De Filippo con Geppy e Lorenzo Gleijeses diretti da Armando Pugliese; "La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l'incanto del mondo" di e con Gioele Dix. Arturo Cirillo porta in scena la sua versione di "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand; "Il segreto del talento", commedia per musica di Valeria Parrella e Paolo Coletta; "Festen. Il gioco della verità" con Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi, regia di Marco Lorenzi.

Grandi nomi anche per la danza, dal 27 gennaio al 21 aprile.

Si parte con il Trittico della Paul Taylor Dance Company fondata dal celebre danzatore e coreografo, pioniere della modern dance americana, mentre l'eclettico Thierry Malandain firma "Beethoven 6" (da "La Pastorale") e "Mozart à 2" per il Malandain Ballet Biarritz. Spazio anche a "Duets and Solos" di Daniele Cipriani Entertaiment e "Notre Dame de Paris" di Stéphen Delattre per il Balletto di Milano e (fuori abbonamento) "Sabir" della Mvula Sungani Physical Dance.

Inoltre l'11 e 12 novembre ritorna al Massimo "Il marito invisibile" di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi, per recuperare la data annullata la scorsa stagione.

