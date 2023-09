Vetrina internazionale per la nautica gallurese a Cannes

Al Festival de la Plaisance de Cannes si parla italiano, e anche il gallurese: l'edizione 2023 della prima delle grandi manifestazioni nautiche che apre la stagione delle fiere del settore, andata in scena dal 12 al 17 settembre, ha visto una massiccia prezzo di cantieri e aziende made in Italy.

Tra i 610 espositori presenti e le 700 barche in mostra e a disposizione del pubblico, c'erano anche tre aziende commerciali che operano nel distretto produttivo di Olbia del consorzio industriale Cipnes Gallura: Novamarine del Gruppo SNO, Maori Yacth e G-Tender, tutti a Cannes con i loro prodotti più recenti. Così i rappresentanti delle 90 aziende attive nella sola città di Olbia, hanno avuto una vetrina internazionale con i massimi produttori mondiali di superyacht: Azimut Benetton e Sanlorenzo, il gruppo Ferretti con i suoi sette marchi noti in tutto il mondo, Riva, CRN, Itama, Wally, Pershing, Ferretti Yachts, Custom Line, con i modelli delle loro imbarcazioni che vanno dai 5 ad oltre i 50 metri di lunghezza, insieme ad armatori provenienti dagli Stati Uniti.

La fiera di Cannes ha aperto la stagione degli eventi legati alla nautica e sui quali il comparto gallurese punta da diversi anni, convinto che Olbia possa sempre più rappresentare un centro produttivo internazionale. Il prossimo appuntamento sarà il salone nautico internazionale di Genova, in programma dal 21 al 26 settembre. In questa occasione verrà anche presentata ufficialmente la prossima edizione della Fiera Nautica di Sardegna, evento organizzato dal Cipnes Gallura e finanziato dall'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna con il patrocinio di Confindustria Nautica.





