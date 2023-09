Lega, 'nessun sondaggio per il candidato governatore'

"Non ci sarà alcun sondaggio sul candidato governatore, in Sardegna come altrove squadra che ha vinto non si cambia. Abbiamo vinto tutte le elezioni regionali del 2023 con un centrodestra unito, vinceremo anche tutte quelle del 2024 con lo stesso centrodestra unito. I sondaggi li lasciamo alla sinistra sconfitta ovunque, noi preferiamo il lavoro per la Sardegna e i sardi". Così una nota della Lega dopo alcune indiscrezioni su un presunto sondaggio per scegliere il candidato governatore del centrodestra in Sardegna.



