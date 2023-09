Circa 260 mq di spiaggia occupata abusivamente ad Alghero

I militari della Guardia Costiera di Alghero hanno sequestrato, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica, un'area di circa 258 mq, che era stata occupata senza concessione da parte del gestore dello stabilimento balneare in Località "Cuguttu".

Il provvedimento scaturisce da un'indagine avviata dall'Ufficio circondariale marittimo di Alghero dopo che erano state collocate pedane, fioriere, ombrelloni e tavoli in un tratto di demanio marittimo. Al gestore viene contestata l'occupazione abusiva di demanio pubblico.

L'attività svolta rientra nella quotidiana azione di tutela che la Guardia Costiera svolge nei confronti del pubblico demanio marittimo rispetto ad ogni forma di occupazione e di utilizzo abusivo per finalità lucrative.



