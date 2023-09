Beach soccer: ad Alghero gli Europei e Mundialito per club

Quindici nazionali maschili, nove femminili e 41 club (32 maschili e 9 femminili), un totale di circa 1.500 persone tra atleti, dirigenti e accompagnatori, organizzatori della Fifa e della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Un unico palcoscenico internazionale, il Lido San Giovanni di Alghero. Oggi la presentazione ufficiale della fase finale dell'Europeo di beach soccer in programma dal 19 al 24 settembre e il Mundialito per club, la World Winners Cup dal 26 settembre.

L'evento è organizzato dal Comitato regionale della Figc Lnd Sardegna, in collaborazione con Bsww Beach Soccer Worldwide, patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, con la promozione dalla Regione.

Si parte martedì con la prima giornata dei gironi. L'Italia maschile, che nell'ultima edizione di Cagliari - vinta dalla Svizzera - ha chiuso al terzo posto, è nel Gruppo A con Bielorussia, Moldova e Grecia. Sempre nel 2022 a Cagliari, le azzurre persero contro la Spagna in finale per 2-0. Da venerdì spazio ai quarti con le prime due di ogni girone, sabato e domenica semifinali e finale. L'ingresso per il pubblico nella grande area allestita fronte mare è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

A seguire, dal 26 settembre al 1 ottobre, al via la World Winners Cup: squadre maschili e femminili da tutto il mondo si sfideranno per cercare di succedere a Real Münster (Germania) e Lady Grembach (Polonia), vincitori della manifestazione del 2022.

"Un evento mondiale che conferma la città di Alghero meta privilegiata per gli eventi internazionali sportivi. Una vetrina promozionale importante per la Riviera del Corallo e tutto il territorio del nord Sardegna, possibile grazie ad un'organizzazione di grande livello che allunga la stagione turistica estiva, garantisce nuove presenze sul territorio e muove l'economia locale", ha detto il sindaco Mario Conoci nel corso della conferenza stampa di presentazione.



