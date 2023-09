Al Cagliari Film Festival il racconto dei mestieri del cinema

I mestieri del cinema raccontati attraverso incontri, proiezioni, presentazioni di libri e masterclass. Dal 5 al 7 ottobre i pomeriggi della Fondazione di Sardegna ospitano Cagliari Film Festival: tre giornate con una serie di opere del passato e del presente, da "Ladri di biciclette", capolavoro di De Sica, a "La generazione perduta" di Marco Turco. "Film presentati come lavoro collettivo che impegna professionalità in tutte le fasi, dalla scrittura alla realizzazione dell'opera", spiega la direttrice artistica del festival Alessandra Piras Tra i nomi in cartellone David Bruni, storico del cinema, Francesca Marciano e Marco Turco, nel doppio ruolo di sceneggiatori e registi, il produttore e regista Beppe Attene.

Nel frattempo è partito il crowdfunding per sostenere la manifestazione organizzata dall'associazione Tina Modotti.

Si parte domenica 5 alle 18 con la presentazione del libro "De Sica: Ladri di biciclette" di David Bruni, il racconto, la genesi e la fama universale del celebre film che sarà proiettato in sala. Lunedì 6 alle 17 Francesca Marciano e Alessandra Piras dialogano sul tema "Raccontare tra immagini e scrittura". Alle 18.30 è la volta del regista Marco Turco e del suo nuovo lavoro, "La generazione perduta", presentato all'ultimo Torino Film Festival e premiato con il Nastro d'Argento. Il documentario racconta la diffusione dell'eroina in Italia tra gli anni '70 e '80 attraverso la parabola esistenziale del giornalista Carlo Rivolta.

Martedì 7, in mattinata, è in programma la masterclass di Francesca Marciano. Il pomeriggio, dalle 18, è dedicato all'incontro con il produttore Beppe Attene, cagliaritano e romano di adozione, con una lunga carriera nel mondo del cinema e della televisione. Attene, in un dialogo con Andrea Mura, regista e produttore della Ginko Film, si soffermerà sulle sue esperienze produttive e creative legate all'Archivio storico dell'istituto Luce, di cui è stato direttore generale a metà degli anni Novanta. La giornata si chiude con una sua masterclass dedicata alla produzione cinematografica e televisiva.



