Muore dopo una caduta dal trattore che trasporta legna

Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio a Pabillonis, nella provincia del Sud Sardegna. La vittima è un 58enne di Pabillonis, Carlo Dessì: l'uomo - per cause ancora da accertare- è caduto da un trattore che trasportava legname lungo la SP4, direzione Gonnosfanadiga.

Dessì era seduto sulla sponda del mezzo, di fianco al conducente: l'uomo potrebbe avere battuto la testa nella caduta dal trattore. Chi era alla guida ha subito fermato il mezzo e chiesto aiuto a degli automobilisti. Immediato l'allarme al 118.

Sul posto anche la guardia medica di Pabillonis e alcuni volontari. Sulla provinciale anche l'elisoccorso. Le operazioni di rianimazione sono durate circa 50 minuti. Ma non c'è stato niente da fare. Su disposizione del pm la salma è stata restituita ai familiari. I rilievi sul luogo della disgrazia sono stati effettuati dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA