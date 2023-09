Incendio in una palazzina a P.Torres, sei famiglie evacuate

Sei famiglie sono state fatte evacuare da un palazzo a Porto Torres a causa di un incendio che ha interessato il vano tecnico condominiale.

Le fiamme sono divampate attorno alle 4 del mattino in una palazzina in via della Cultura. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che hanno lavorato circa un'ora per domare il rogo. In via precauzionale 6 nuclei familiari sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni dove hanno potuto fare rientro dopo le verifiche statiche sull'edificio. Sul posto sono intervenuti anche anche i Carabinieri di Porto Torres.



