Fuga di gas in via Scano a Cagliari, strada chiusa

Una fuga di gas dalla rete cittadina si è verificata in via Antonio Scano vicino all'incrocio semaforico con via Dei Conversi, a Cagliari. La strada è stata chiusa al traffico di pedoni e veicoli.

Sul posto la squadra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico della sede centrale del Comando di viale Marconi. Gli operatori hanno delimitato l'area e stanno provvedendo alla messa in sicurezza.

Presenti anche i tecnici e operai della ditta di competenza per la riparazione e la Polizia Locale per la gestione della viabilità stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA