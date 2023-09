Trapianto d'organi, primo volo di Areus e 118 a Bologna

Primo volo extra regione dell'Areus, per il trapianto di organi, coordinato dalla Centrale 118 di Cagliari.

Dall'1 settembre scorso, nell'ambito dei compiti affidati dalla Regione, l'Azienda regionale per l'emergenza e urgenza ha iniziato l'attività di coordinamento logistico dei trasporti per il trapianto di organi. L'attivazione di aerei privati in convenzione con l'Areus avviene in tutti i casi in cui un paziente residente in Sardegna debba raggiungere tempestivamente un ospedale della penisola per un intervento di trapianto o in quelli in cui l'equipe chirurgica di un ospedale regionale, debba prelevare organi in altre regioni italiane per eseguire successivamente il trapianto nei pazienti ricoverati in Sardegna.

La scorsa notte la prima attivazione del servizio che, grazie alla stretta collaborazione tra i medici del Centro regionale trapianti e quelli della Centrale operativa 118 di AREUS, ha consentito ai chirurghi dell'Azienda Brotzu di Cagliari di raggiungere in tempo utile l'ospedale Maggiore di Bologna e di fare rientro in mattinata all'aeroporto di Elmas. L'organo prelevato è stato trapiantato questa mattina a un paziente sardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA