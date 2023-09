Prosegue blocco conti Eurallumina, allarme per ripartenza

Nuove preoccupazioni per i 1500 lavoratori, diretti e indiretti, interessati al progetto di revamping dell'Eurallumina. Come era già accaduto a luglio la fabbrica del Sulcis, di proprietà della Rusal, rischia di subire uno stop nel progetto di ripartenza perché i conti correnti della multinazionale russa sono stati congelati dal Comitato di sicurezza finanziaria, organo del ministero dell'Economia e delle finanze, dall'8 maggio, perché riconducibili indirettamente a Oleg Deripaska, uno degli oligarchi sanzionati dall'Ue dopo l'avvio dell'invasione dell'Ucraina.

Il problema era stato superato a fine luglio grazie all'intervento del prefetto che aveva sbloccato i pagamenti che servono, tra le altre cose, per la gestione del sito industriale e per il pagamento degli stipendi degli operai e dei fornitori.

Ora, però, lo stesso scoglio si è ripresentato, mettendo nuovamente a rischio gli investimenti per 300 milioni di euro e il futuro occupazionale del territorio.

A lanciare l'allarme è il deputato del Pd Silvio Lai in un'interrogazione ai ministri dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico: "Il governo intervenga sul blocco della Rusal e scongiuri così il rischio, concreto, di compromettere il progetto di ripartenza dell'Eurallumina. che prevede la totale riconversione della raffineria a gas e si fonda sul sistema di 'Virtual Pipeline' per la metanizzazione, previsto dal Dpcm Sardegna".

"L'impugnativa del decreto, da parte della Regione Sardegna, è una prima criticità da superare per la realizzazione del progetto e si unisce alla difficoltà nel completare in tempo i lavori dell'escavo nel porto di Portoscuso e alla necessità di firmare prima possibile l'addendum ai protocolli di intesa Eurallumina del 2009 e del 2012 - osserva - Ma c'è un altro ostacolo da rimuovere e riguarda un provvedimento firmato l'8 maggio scorso che ha congelato le azioni dell'Eurallumina perché riconducibili a Oleg Vladimirovich Deripaska. Tale provvedimento non tiene conto delle modifiche successive nella composizione azionaria della società che non consente a Deripaska di poter avere un controllo su di essa".



