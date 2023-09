Pedalate e laboratori a Quartu per settimana della mobilità

Anche quest'anno Quartu partecipa alla Settimana europea della mobilità sostenibile.

Sabato in piazza XXV Aprile, di fronte a Sa Dom'e Farra, in programma la prima iniziativa, con il Park(ing) Day. L'invito è quello di riappropriarsi degli spazi di solito occupati dalle auto. La piazza sarà anche punto d'incontro per una pedalata di gruppo verso il Parco di Molentargius.

Sempre in collaborazione con FIAB, e con il contributo degli agenti della Municipale, anche l'appuntamento di mercoledì 20: alle 17, al Parco Parodi, previsto "Io Pedalo in sicurezza", un laboratorio con giochi, percorsi didattici e gadget. Dalle 16.30 alle 19.30, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali, c'è anche Cambia stile - Vai in bici.

Tra le tante iniziative anche la sistemazione di rastrelliere vicino alle chiese.

Nell'occasione gli operatori dell'Educativa di strada svolgeranno attività di animazione per i giovani partecipanti, con età media dai 5 agli 11 anni. Nel dettaglio, sono previsti tre diversi circuiti: 'Musica nel parco', 'Percorso sonoro' e 'Suonando la natura'.

E ancora, ultimo in scaletta ma non di certo per importanza, Quartu accoglie la Fancy Women Bike Ride. Nato nella città di Izmir grazie a un piccolo gruppo di donne, l'evento ha dato vita negli anni a un movimento ciclistico senza precedenti, che oggi si materializza in un appuntamento annuale imperdibile per migliaia di donne in tutto il mondo, che desiderano cambiare le proprie abitudini e supportare così la crescita delle città.

Domenica 17 settembre, in concomitanza con tanti altri Comuni non solo italiani - ben 200 in tutto, di 30 Paesi del mondo, si partirà alle 16.30 da piazza Azuni. "Promuovere- spiega l'assessora alla Mobilità e ai Trasporti Barbara Manca- soluzioni sostenibili per i nostri spostamenti quotidiani è infatti una politica in linea con l'impegno portato avanti in questi anni per incoraggiare i cittadini al risparmio energetico e al trasporto attivo, e ottenere così una città vivibile, moderna, attrezzata, ma al contempo attenta alla qualità dell'aria e alla salute pubblica".



