Nada inaugura il festival "Oltre i confini" a Quartu

La voce di Nada Malanima dà il la alla 34/a edizione di "Oltre i Confini", festival di musica e teatro organizzato da Actores Alidos.

L'artista toscana sarà protagonista giovedì 21 settembre alle 21 all'ex Caserma di Quartu Sant'Elena per un concerto attesissimo e quasi sold out, incentrato sulle canzoni del nuovo album, "La paura va via da sé se i pensieri brillano", uscito lo scorso autunno, accanto ai pezzi più conosciuti e amati della sua lunga carriera.

"Oltre i Confini" prosegue fino al 29 settembre con altri cinque appuntamenti: "tra le finalità, oltre ad ampliare l'offerta culturale della città e del territorio con eventi pensati per differenti fasce di pubblico - sottolinea il direttore artistico Gianfranco Angei - vi è quella di accendere i riflettori sulle realtà più interessanti e le produzioni originali di artisti e compagnie dell'Isola".

Fil rouge è anche un' "anima femminile" che lega idealmente "Onde" de La Fabbrica Illuminata, un recital dell'attrice e cantante Elena Pau con Ennio Atzeni al pianoforte e Diego Deiana al violino, dal romanzo di Virginia Woolf, in cui i personaggi si raccontano attraverso monologhi, veri e propri "interludi lirici" (il 22 alle 21 all'ex Caserma) e "Meravigliosa Musica", il concerto della cantante Diana Puddu con i New Karalis, dedicato alle artiste di spicco della musica leggera italiana, da Mina a Ornella Vanoni e Patty Pravo, senza dimenticare Mia Martini (il 23 alle 21).

Ma anche "Chicchi di Riso", lo spettacolo di cabaret di e con Marta Proietti Orzella, una produzione dei padroni di casa, tra monologhi e sketch celebri di Petrolini e Proietti, Gaber e Marchesini (il 24). Un omaggio a Costantino Nivola con "Su Muru Prinzu" di Paolo Puppa, con Giovanni Carroni che presta corpo e voce all'artista di Orani (il 29 sempre all'ex Caserma) mentre si ispira a una fiaba di Maria Lai e Giuseppina Cuccu "Cammina... cammina... Lucertolina" di Fueddu e Gestu, il 23 alle 18 al Parco Andrea Parodi di Flumini di Quartu per grandi e piccini.



