Musica: Premio Isio Saba 2023, ecco gli 11 finalisti

Sono stati resi noti i nomi dei candidati che si esibiranno alle finali del Premio Isio Saba 2323 organizzato da Jazz in Sardegna e associazione Il Jazzino di Cagliari.

La giuria presieduta dal pianista, compositore e direttore d'orchestra Paolo Carrus e diretta dal batterista, compositore ed educatore jazz Gianrico Manca - assieme a un nutrito numero di musicisti e addetti ai lavori - ha selezionato 11 artisti che si esibiranno nel mese di ottobre sul palcoscenico de Il Jazzino di Cagliari per le fasi finali e la scelta dei vincitori.

Sono Camilla Battaglia, Stickball Trio, Four Winds, Elikes Trio, Perspectives, Qanat Trio, Five Angry Men, Gabriel Marciano Trio, Biis, Lorenzo Simoni Quartet e Nugara Trio.

Le esibizioni dal vivo si terranno nelle serate del 10, 17 e 24 ottobre e saranno a entrata libera, previa prenotazione. In seguito alle esibizioni dei candidati, la giuria entro il mese di ottobre effettuerà un'ultimissima selezione composta da una rosa di tre finalisti. La serata finale del Premio Isio Saba con le esibizioni e la premiazione del vincitore si terrà il 16 novembre 2023 sul palcoscenico della Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

L'edizione numero tre del "Premio Isio Saba per la creatività e l'innovazione nella musica jazz 2023" quest'anno si arricchisce di una data molto importante: il decennale della scomparsa di Isio Saba. Pioniere del jazz in Sardegna, Saba per tutta la sua esistenza si è speso nella divulgazione della musica afroamericana in Italia promuovendo l'incontro tra i grandi del jazz mondiale - di cui era promoter in Italia - e sostenendo le nuove generazioni di musicisti sardi che in quegli anni muovevano i primi passi ispirati proprio dalle sue imprese.





