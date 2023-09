Il generale Messina nuovo comandante della della Brigata Sassari

Il generale Stefano Messina è il nuovo comandante della Brigata "Sassari". Il passaggio di consegne dal predecessore, generale Giuseppe Bossa, è avvenuto questa mattina davanti ai "dimonios" schierati in armi nel piazzale d'Istria della caserma "Gonzaga" di Sassari e alle autorità civili e militari presenti in tribuna per la cerimonia.

"Saluto le autorità e gli ospiti qui presenti, ma soprattutto tutti gli uomini e le donne della Brigata "Sassari" con i quali torno a lavorare per la terza volta, essendo stato con voi nel deserto dell'Iraq vent'anni anni fa, in Afghanistan nel 2014 e oggi come comandante di questa gloriosa unità dell'Esercito italiano", ha detto il generale Messina rivolgendosi ai suoi militari - Sono orgoglioso e fiero di questo prestigiosissimo incarico di comando per il quale sono riconoscente alla Forza Armata. Forza Paris".

La cerimonia, presieduta dal comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d'armata Giovanni Maria Iannucci, ha visto schierati la bandiera di guerra del 152/o reggimento fanteria "Sassari", il gonfalone delle città di Cagliari, decorato di medaglia d'oro al valor militare, di Tempio Pausania, decorato di medaglia d'argento al valor civile, della città metropolitana di Cagliari e Sassari, della provincia di Sassari e dei comuni di Nuoro, Macomer e Sinnai.

Congedandosi dalla sua Brigata, il generale Bossa ha ripercorso le tappe principali dei due anni trascorsi al comando, tra le quali figurano la bonifica di residuati bellici, le attività in concorso con le forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", l'esercitazione "Noble Jump 2023" e l'impiego della "Sassari" nell'ambito dell'operazione "Orice".

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal generale Iannucci, che ha voluto sottolineare le molteplici attività svolte e i legami esistenti tra la Brigata e la Sardegna.





