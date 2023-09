Bracconieri bloccati da forestali nel parco di Gutturu Mannu

Sorpresi mentre cacciavano nel parco naturale regionale di Gutturu Mannu, due bracconieri sono stati denunciati dagli uomini del Corpo forestale a Villa San Pietro.

I due, entrambi 31enni, di Sarroch e Villa San Pietro, sono stati fermati la scorsa notte mentre transitavano a bordo di un'auto nel parco, brandendo un fucile fuori dal finestrino.

Appena scesi dall'auto sono arrivati gli agenti della Forestale.

Uno dei bracconieri ha tentato la fuga ma è stato bloccato.

Sequestrati un fucile, 40 cartucce, 50 reti per uccellagione e l'auto a bordo della quale si trovavano.

"Entrambi - spiegano dalla Forestale - sono stati denunciati per esercizio di caccia nel Parco, in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti, cioè dall'interno dell'auto in movimento e utilizzando i fucili modificati con l'aggiunta di torce elettriche sulla canna, al fine di illuminare e abbagliare la selvaggina".



