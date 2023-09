Morto in scontro tra yacht, chiesto processo per i comandanti

La procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio dei due comandanti che la sera del 31 luglio del 2022 con i loro yacht finirono sugli scogli davanti a Porto Cervo: nell'impatto morì il manager tedesco Dean Kronsbein, di 63 anni.

Mario Lallone, 68 anni, e Luigi Cortese, di 58, rispettivamente comandanti degli yacht Amore e Sweet Dragon, quest'ultimo di proprietà della famiglia Berlusconi, dovranno comparire davanti al gup il 28 novembre prossimo per rispondere delle accuse di naufragio e omicidio colposo. Ad assistirli ci saranno gli avvocati Egidio Caredda e Fabio Varone.

Secondo la ricostruzione della Guardia costiera, le due imbarcazioni stavano navigando ad una velocità sostenuta nel tratto di mare tra Li Nibari e l'isolotto delle Rocce ed entrarono in rotta di collisione: lo yacht Amore, per evitare lo scontro, andò a finire sugli scogli e il suo proprietario, Dean Kronsbein, sbattè la schiena, andando in arresto cardiaco: per lui non ci fu niente da fare.



