La Cassa edile del nord Sardegna celebra 60 anni di attività

Sessantesimo compleanno per la Cassa edile del nord Sardegna che domani celebrerà l'anniversario con l'evento "Dalla tradizione all'innovazione: costruttori di futuro", in programma dalle 9.30 nella sede di Promocamera, a Sassari. Al 2022 la Cassa conta iscritte e attive 1.700 imprese e 8.200 operai e nello stesso anno ha erogato circa 14 milioni di euro in retribuzioni, un milione e 200mila euro sono stati rimborsati alle imprese per indennità di malattia, infortunio e premialità, 88mila euro distribuiti in borse e assegni di studio a figli di operai e 36mila euro in forma di assegni di natalità.

Questi e altri dati sulle attività della Cassa saranno approfonditi nel convegno di domani, al quale parteciperanno come ospiti e relatori la presidente nazionale dell'Ance Federica Brancaccio, i segretari nazionali dei sindacati di categoria Vito Panzarella (Feneal Uil), Enzo Pelle (Filca Cisl), Antonio Di Franco (Fillea Cgil), il presidente nazionale delle Casse Edili Dario Firsech (Cnce) e la vicepresidente Cristina Raghitta. Padroni di casa in rappresentanza dell'intero Consiglio saranno il presidente Andrea Piredda e il vicepresidente Stefano Simula.

L'evento prevede la tavola rotonda "L'importanza della contrattazione ed evoluzione delle Casse Edili" e uno spazio dedicato alle premiazioni delle differenti categorie e componenti che gravitano nell'orbita della Cassa edile nord Sardegna, ossia operai, imprese, consulenti del lavoro.



