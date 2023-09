Corsa del centenario a Cagliari per i 100 anni dell'Aeronautica

La "Corsa del Centenario" a Cagliari per celebrare il secolo di vita dell'Aeronautica Militare. E per sostenere la ricerca contro il cancro.

L'appuntamento è fissato per domenica 17 settembre al Poetto, con ritrovo alle 7.30 allo stabilimento dell'Aeronautica. Due ore più tardi è previsto il via alla corsa agonistica su strada di 10 km omologata dalla Federazione italiana di atletica leggera: assegnerà il titolo di campione regionale individuale 2023.

Non solo gare: in programma anche una passeggiata aperta a tutti. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cagliari e organizzata dalla Fidal Sardegna in collaborazione con l'Aeronautica militare di Decimomannu e il Comando dell'Aeronautica militare della Sardegna.

Fioremma Landucci, assessora comunale allo sport, ha evidenziato l'importanza di "unire la ricerca scientifica contro il cancro all'attività fisica", sottolineando così i "principi base della prevenzione delle malattie".

Non solo una corsa competitiva, ma anche solidarietà. "Il ricavato dell'evento verrà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro", ha spiegato il colonnello Federico Pellegrini, rimarcando l'impegno dell'Aeronautica nella lotta contro la malattia.



