La Dinamo Banco di Sardegna Sassari prova un sostituto di Eimantas Bendzius, infortunatosi con la nazionale lituana durante la Fiba World Cup.

Da oggi si aggrega per il resto della pre-season l'ala olandese classe 1998 Dylan Van Eyck, l'anno scorso prima a Chiusi in A2 e poi in Leb Gold in Spagna.

Il prodotto di Iona, allenato anche da Rick Pitino nel MAAC Rs Champions, sarà subito a disposizione di coach Bucchi per gli allenamenti della squadra.



