Vela: l'Europeo J/24 nel 2024 si svolgerà in Costa Smeralda

Dal 10 al 16 giugno 2024 si svolgerà a Porto Cervo il campionato europeo J/24, il monotipo a chiglia più diffuso al mondo, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in associazione con la Classe J/24.

Si tratta di una barca monotipo disegnata dall'americano Rod Johnstone a metà degli anni Settanta, venne messa in produzione a partire dal 1977.

Questo piccolo yacht ha contributo significativamente a diffondere la vela sportiva e numerosi tra i grandi nomi della vela internazionale hanno vinto in passato campionati internazionali J/24.

La classe J/24 continua a essere viva e molto frequentata da armatori ed equipaggi di ogni livello.



