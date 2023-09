Sala Consiglio nazionale agronomi intitolata a Corrado Fenu

Si è svolta a Roma la cerimonia di intitolazione della sala del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali al professionista oristanese Corrado Fenu, presidente dell'Ordine degli agronomi di Oristano dal 2009 al 2013 e dal 2018 al 2023 consigliere nazionale degli agronomi, scomparso lo scorso 23 giugno all'età di 54 anni.

È stata una cerimonia molto sentita quella a cui hanno partecipato i familiari e i colleghi delle due consiliature di cui ha fatto parte Fenu. "Questa targa, posta nella casa degli agronomi e dei forestali, non è un semplice ricordo, ma sarà da esempio per chiunque varcherà questa porta, ricordando l'impegno che Corrado Fenu ha sempre profuso per il bene della categoria", ha detto la presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), Sabrina Diamanti, durante la cerimonia di svelatura della targa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA