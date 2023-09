Riapertura delle scuole a Cagliari nel segno della creatività

Creare un prato fiorito con macchie, punti e cerchi, rimanere imbottigliati alla guida di colori e pennelli in un maxi ingorgo in città e schivare gli ostacoli. Attività e giochi pensati per liberare la fantasia.

Palazzo Doglio celebra la riapertura delle scuole nel segno dell'arte di Hervé Tullet. La corte del resort di Cagliari si trasforma per un fine settimana in un grande atelier della creatività. Dal 15 al 17 settembre sarà allestita all'interno di un grande cubo bianco la mostra "Expo Idéale", realizzata in collaborazione con Hervé Tullet e con il Museo in Erba di Lugano, Ambassador del celebre Tullet Method, l'approccio all'arte ideato dall'artista francese premio Andersen, autore di libri innovativi, giochi, laboratori e illustrazioni per ragazzi.

Si tratta di un grande progetto internazionale di creazione collaborativa da lui ideato. Dall'esposizione, venerdì 15, prendono il via i due laboratori basati sul suo metodo rivoluzionario. Un accostarsi al mondo dell'arte attraverso un processo partecipativo per arricchire con il contributo e l'estro di bambini e adulti l'Expo Idéale. Con una parola d'ordine: sporcarsi mani e grembiuli con i colori, usare la libera espressione per dar vita su immense tele a creazioni artistiche che nascono spontaneamente, ma dietro la guida di esperti professionisti, i formatori del Museo in Erba di Lugano.

Sempre venerdì 15, alle 17, scocca l'ora del prato fiorito: i bambini daranno vita, partendo da un puntino piccolissimo, a una gigantesca distesa di fiori colorati realizzati con macchie, cerchi, spruzzi e pennellate. Alle 18.30 ecco il maxi ingorgo: qui i partecipanti 'guideranno' su un foglio con un pennello, creando fantasiose scene di città. Seguendo le istruzioni i piccoli pittori delineeranno le prime linee colorate, su tutti i fogli compariranno ostacoli che con cura i bambini dovranno evitare con il pennello.

"Nascerà quindi qui a Cagliari un Expo Idéale locale che dialogherà con altre esposizioni realizzate in laboratori di altre città e paesi, a creare un cerchio dell'arte in continuo movimento che unisce idealmente il mondo", spiega Virginia Dal Cortivo, responsabile del progetto. La merenda gourmet, ispirata a Tullet, è firmata dal maître chocolatier e pasticcere Gianluca Aresu. Per le prenotazioni ai laboratori: info@palazzodoglio.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA