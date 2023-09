Nuovo reparto di Chirurgia al San Camillo di Sorgono

L'ospedale San Camillo di Sorgono si dota di un nuovo reparto di Chirurgia programmata, che è stato inaugurato oggi alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, del direttore della Asl di Nuoro Paolo Cannas e del primario del nuovo reparto Francesco Cabras. La struttura, chiamata "Week surgery", nasce nell'ambito di un progetto della Asl 3 di Nuoro, che ha l'obiettivo di potenziare il presidio sanitario del Mandrolisai, una zona lontana dagli altri ospedali dell'isola, per cui gli abitanti del territorio combattono da anni.

Stamattina il taglio del nastro nel reparto che ospiterà 10 posti letto per degenze brevi, da uno a due giorni. Il primo intervento è fissato per il 18 settembre. Presenti anche alcuni sindaci del territorio e rappresentanti di associazioni di malati. "Si tratta di una struttura che si inserisce nel nuovo modello di ospedale che stiamo portando avanti - ha detto Cannas -. Da questo territorio arrivano molti pazienti con fasi acute in seguito a malattie croniche. Noi vogliamo poter curare i malati cronici nel territorio e prevenire le fasi acute per questo stiamo sposando un modello nuovo e moderno alla medicina: con la prevenzione, come possono essere questi piccoli interventi, evitiamo fasi acute un domani".

All'ospedale San Camillo arriveranno a breve anche nuovi reparti: "Abbiamo in itinere la realizzazione di un ospedale di Comunità con 12 posti letto e altri 10 posti letto saranno riservati per la riabilitazione ortopedica - precisa Cannas -. Potenzieremo la tele medicina e il servizio di elisoccorso per pazienti che dovranno essere trasferiti, mentre il Pronto Soccorso sta già funzionando bene".

"I piccoli ospedali devono tornare ad essere i veri baluardi della sanità territoriale, specie nel contesto orogeografico della Sardegna - ha aggiunto l'assessore Doria -. Il nuovo reparto opererà in day surgery e week surgery dal lunedì al giovedì seguendo come regole cardine la sicurezza e la qualità per i pazienti e per gli operatori. Il passo successivo sarà ampliare l'offerta chirurgica con il day surgery polispecialistico (es. ortopedico, urologico, dermatologico) per le patologie a bassa complessità facendo arrivare le equipe chirurgiche a rotazione da veri centri ospedalieri dell'isola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA