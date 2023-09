Nuovi giochi nei parchi a Sassari con i fondi Covid

In quattro parchi cittadini sono stati installati nuovi giochi e riparati quelli vecchi per il divertimento dei bambini.

Per gli interventi il Comune ha utilizzato 200 mila euro presenti a bilancio come "fondi covid".

I lavori, eseguiti dall'impresa Sopico srl hanno interessato i giardini pubblici dell'emiciclo Garibaldi, il parco della Solidarietà di Li Punti, il percorso vita del parco Louis Braille di via di Vittorio e i giardini di via Carru.

Proprio in questi ultimi stamattina l'assessore Antonello Sassu, e la responsabile del servizio Verde pubblico Maria Vittoria Addis, hanno simbolicamente liberato gli ultimi giochi, restituendoli ai bambini del quartiere.



