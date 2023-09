L'ex Geovillage ad Alma, ora campus universitario e hotel

Si concretizza sempre più il progetto di riconversione dell'ex Geovillage a Olbia in una scuola internazionale in lingua inglese, un campus universitario, un hotel a cinque stelle ed un centro sportivo: alla scadenza delle manifestazioni di interesse prevista per il 30 agosto scorso non è arrivata al Cipnes Gallura nessuna proposta rispetto a quella presentata dalla Fondazione Salima - riconducibile alla famiglia del finanziere kazako Aldiyar Kaztayev - che prevede un'operazione di circa 11 milioni di euro attraverso la Anglo Language Mediterranean Academy srl, società operativa con sede nel capoluogo gallurese.

La Alma srl nel mese di maggio ha versato come cauzione al consorzio industriale due milioni di euro di anticipo e nei prossimi mesi verrà firmato il contratto definitivo per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo. La scuola internazionale in lingua inglese sarà privata e accoglierà dall'anno scolastico 2024-2025 alunni dai 5 ai 18 anni, nel percorso di studi dalle elementari alle superiori, con l'obiettivo di attrarre in totale 500 studenti anche dall'estero, contribuendo a candidare Olbia in una Città degli Studi e della Formazione internazionale.

La società si è impegnata a mettere a disposizione 50 posti letto nella struttura per tutto l'anno scolastico, ad un prezzo calmierato è stabilito della tariffe dell'Ersu. Questi posti letto sono quelli creati dal Cipnes Gallura grazie a risorse del consorzio e ad un finanziamento ministeriale, insieme con il Comune di Olbia, l'Università di Sassari, il Consorzio UniOlbia e l'Ersu.

Nel business plan presentato da Alma srl è previsto anche un hotel da 157 camere che verrà realizzato presumibilmente entro maggio 2024 e affidato ad una catena alberghiera. Sarà invece il Cipnes Gallura a mantenere in comodato d'uso i campi di calcio e calcetto, la piscina coperta di 25 metri, il Palasport e otto campi da tennis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA