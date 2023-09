Le pizze coronate di Emy Scarpa debuttano a Londra

Maestose e prelibate, la King Charles e la Queen Elisabeth sbarcano a Londra. Le coronate pizze made in Sardegna create dalla pizzachef Emy Scarpa e che aveva dedicato a re Carlo III d'Inghilterra per la sua Incoronazione e alla compianta regina Elisabetta, saranno gustate e ammirate a "The italian show". Il format ideato per promuovere filiere e prodotti italiani sui mercati internazionali è in programma il 19 settembre.

Protagonista del pizza show al Royal Horticultural Halls alle 16,30, sarà dunque la pluripremiata pizzachef di Iglesias, affiancata nella preparazione in diretta dal maestro oristanese Giovanni Cauli. La loro performance culinaria chiude la sezione dedicata alle pizze.

"E' un'emozione mostrare e far gustare King Charles e Queen Elisabeth in Inghilterra - spiega all'ANSA Emy Scarpa - porteremo la bandiera dei Quattro Mori come simbolo della nostra identità e dell'amore per la nostra terra". Nella King Charles, per la scenografica corona di pane dorato, decorato con fini ricami e intarsiato di perle, si è avvalsa della collaborazione di una maestra del pane artistico, Graziella Frau, di Siniscola.

A Londra Emy Scarpa farà assaggiare anche una sua personalissima versione de "su mustazzeddu", una focaccia tipica del Sulcis Iglesiente. "La sua partecipazione a un evento di questa portata rappresenta un momento di grande orgoglio per la città di Cagliari e la Sardegna nel suo complesso", ha detto Stefania Loi, presidente della commissione pari opportunità del comune di Cagliari che ha accolto la chef a Palazzo Bacaredda per esprimerle il suo sostegno e ammirazione.



