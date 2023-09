In barca a vela e kayak a Cagliari contro i tumori femminili

Una festa sul mare. E ogni pagaiata, in kayak e sup, sostiene la lotta ai tumori femminili.

L'appuntamento è per sabato e domenica al Poetto di Cagliari. La manifestazione si chiama Sail for Women ed è una veleggiata di solidarietà: nelle tre precedenti edizioni oltre 300 barche a vela hanno colorato il golfo di Cagliari. Permettendo a tantissime pazienti di vivere il mare, ospiti a bordo delle imbarcazioni.

La quarta edizione prevede una prima giornata dedicata a sup e kayak, la seconda alla vela. Obiettivo: il finanziamento del "progetto nutrizione" per il 2024, rivolto ai pazienti che devono affrontare un percorso di cure o che hanno già in corso trattamenti oncologici. "Questo progetto - spiegano i promotori - ha avuto un grandissimo successo andando a colmare in parte le carenze del Sistema Sanitario, che non si fa carico di questo fondamentale aspetto durante il percorso di cure del malato oncologico. Un paziente che affronta le cure seguito da specialisti della nutrizione è un paziente che ha maggiori possibilità di guarigione e di condurre una vita migliore, contrastando i purtroppo ben noti effetti collaterali della chemioterapia".

Tre i passaggi fondamentali: incontri formativi per i pazienti, aperti anche ai familiari e agli operatori sanitari, presa in carico del paziente da parte di un nutrizionista specializzato in ambito oncologico, che lavora in collaborazione con i clinici curanti, corsi specifici di cucina per i pazienti tenuti da chef e nutrizionisti. L'organizzazione è di Salute Donna ODV e Salute Uomo, associazione nazionale con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori: si occupa, oltre che del sostegno dei malati oncologici, anche della promozione della prevenzione oncologica e dei corretti stili di vita, organizzando giornate di screening gratuiti sul territorio, giornate di promozione dell'attività sportiva con tornei e incontri con i professionisti dello sport, sessioni di spinning, promozione degli sport in mare.

Anche quest'anno l'iniziativa si avvale della collaborazione dell'Avas, Associazione Culturale Armatori Vela D'Altura Sardegna. Grazie alla raccolta fondi sono stati acquistati finora una poltrona attrezzata per le terapie oncologiche (donata al reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale Businco di Cagliari) e un ecografo portatile per le giornate di screening sul territorio. Altri obiettivi raggiunti: un dermatoscopio, uno spirometro, la stampa di opuscoli informativi, l'allestimento di un angolo tisaneria in sala relax Oncologia Medica Businco.

Sempre grazie alla raccolta sono stati finanziati importanti iniziative per i pazienti: progetto Venus, partito lo scorso maggio, acquisto di un dermografo e gamma di pigmenti per la micropigmentazione medicale dell'areola con tecnica 3D, con lo scopo di completare la ricostruzione al seno delle pazienti che hanno subito una mastectomia in seguito ad un tumore, mediante un tatuaggio tridimensionale. E poi il finanziamento totale di protesi esterne personalizzate, per il ripristino del complesso areola-capezzolo completamente artigianali, personalizzate ed estremamente realistiche, realizzate in un centro specializzato, attraverso una tecnica innovativa ed indolore.



