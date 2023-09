Ecografie e visite senologiche gratuite in municipio a Cagliari

Il comune di Cagliari accanto alle associazioni di volontariato e al mondo della sanità nella lotta ai tumori, non solo sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione ma anche in maniera sostanziale. Mettendo a disposizione una sala del Palazzo Bacaredda di via Roma che diventerà un punto di riferimento per le visite senologiche e le ecografie.

Su impulso della Presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità del Comune di Cagliari, Stefania Loi, l'Amministrazione cittadina ha aderito alla campagna di prevenzione oncologica gratuita "Ogni momento è buono per prenderti cura di te" promossa dall'Associazione Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia ETS e la collaborazione di Fidapa Cagliari BPW ed il sostegno di APS - ASD Karalis Pink Team.

La piena operatività del punto dedicato alla prevenzione oncologica è stata programmata per il pomeriggio di venerdì 6 ottobre, giorno in cui inizieranno le visite. Sarà, comunque, possibile prenotare un appuntamento a partire da giovedì 14 settembre chiamando il numero 3518900247 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19) o inviando una mail a info@maipiusole.com.

"Non vogliamo certo sostituirci agli operatori sanitari - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - ma mettendo a disposizione uno spazio della casa comunale, vogliamo dare un importante contributo alla lotta a questo terribile male. Puntando tutto sulla prevenzione che diventa fondamentale per riuscire a intervenire in tempo e garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno- Ho sempre avuto la grande convinzione che essere amministratori significhi mettersi al servizio degli altri e con azioni come questa possiamo dare un grande aiuto a tutti i nostri concittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA