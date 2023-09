E' il giorno del via libera al collegato, atteso odg su eolico

Dovrebbe arrivare in giornata il voto finale al titanico e infinito collegato alla manovra finanziaria 2023 della Regione. Aperta e subito interrotta a lungo la seduta, mentre si attendevano in Aula assessori e consiglieri: ieri sera più volte durante i lavori il presidente del Consiglio Michele Pais ha stigmatizzato i comportamenti dei colleghi e la "superficialità con cui affrontano la discussione" per la mancanza continua del numero legale.

Oggi dopo il voto previsto sugli ultimi emendamenti agli articoli rimasti e prima del voto finale alla norma saranno discussi i due ordini del giorno sull'eolico e sull'elezione diretta degli organi delle Province.

Previste prima dell'ok finale anche le dichiarazioni dell'assessore dei Trasporti Antonio Moro. Al termine della serata di ieri, infatti, il consigliere del M5s Roberto Li Gioi ha chiesto la presenza di Moro in Aula per riferire del recente incontro a Bruxelles sui trasporti aerei e sulle ultime mosse di Ryanair con i tagli al piano operativo invernale.

Le ultime scintille sul collegato 'monstre', che nei mesi è cresciuto con una serie di norme su ogni settore, si sono accese durante una conferenza di capigruppo questa mattina che stava scremando le ultime tabelle finanziarie, ma i lavori proseguono con la collaborazione della minoranza per chiudere più in fretta possibile la legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA