Costa Smeralda più accessibile per le persone con disabilità

Costa Smeralda più accessibile, con percorsi pedonali senza barriere architettoniche, un maggior numero di parcheggi, marciapiedi che collegano le varie aree di Porto Cervo, insieme a percorsi tematici ambientalistici che attraversano la macchia mediterranea che circonda la rinomata località turistica: è l'obiettivo che si è prefissato il Consorzio Costa Smeralda, collaborando con il comune di Arzachena.

Dal mese di ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un progetto infrastrutturale che prevede la realizzazione di un percorso con l'abbattimento delle barriere architettoniche negli collegamenti per pedoni già presenti, partendo dalla piazzetta centrale di Porto Cervo fino al Vecchio Porto. Entro l'inizio della stagione estiva 2024 i nuovi percorsi saranno ultimati, a disposizione di turisti e visitatori.

"Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche - commenta Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda - è parte della strategia Diversity, Equity & Inclusion del Consorzio che prevede, come uno degli obiettivi principali, di promuovere iniziative e strategie volte a favorire l'inclusione sociale".



