Carabinieri: cambio al vertice della compagnia di Cagliari

Dopo tre anni alla guida della Compagnia Carabinieri di Cagliari, il neo promosso maggiore Emanuele Macrì ha lasciato l'incarico in via Nuoro per un prestigioso incarico al Ros di Roma. Il nuovo comandante è il capitano Simone Anelli, 32 anni, milanese, che ha frequentato nel capoluogo lombardo la scuola militare Teuliè dal 2007 al 2010.

Anelli vanta già un lungo curriculum: è entrato all'accademia militare di Modena, dove ha frequentato i relativi corsi tra il 2010 e il 2012. Ha seguito poi il proprio percorso alla Scuola Ufficiali Carabinieri dal 2012 al 2015. Dal settembre 2015 all'aprile 2016 è stato Comandante di plotone presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia, a Palermo. Dall'aprile 2016 al settembre 2018 è stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo. Dal settembre 2018 al settembre 2020 è stato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella. Da settembre 2020 a settembre 2023 è stato comandante della Compagnia Carabinieri di Bracciano.

Il reparto ha competenza non solo sul territorio cittadino ma lungo la parte occidentale il golfo di Cagliari, da Capoterra sino a Domus de Maria, più il Norm e 10 Stazioni. Dipendono dalla Compagnia anche il Nucleo cinofili, il Nucleo Banca d'Italia, il Nucleo Subacquei e la motovedetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA