Tragedia a Cagliari, oggi e domani l'addio ai quattro giovani

Oggi e domani saranno i giorni in cui familiari, amici e parenti ricorderanno quelle quattro vite spezzate e daranno loro l'ultimo saluto. Sono state infatti fissate le date e gli orari di tutti i funerali dei quattro ragazzi morti nel terribile schianto avvenuto nella notte tra sabato e domenica in viale Marconi a Cagliari.

Oggi alle 16 nel cimitero di San Michele a Cagliari il rito funebre con una veglia di preghiera per l'addio alla 19enne di Selargius Najibe Lavinia Zaher e sempre oggi alla stesa ora nella parrocchia di San Pietro ad Assemini sarà celebrato il funerale del conducente della Ford Fiesta a bordo della quale viaggiavano i sei giovani, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni.

Domani alle 16 nella parrocchia di Sant'Elia a Cagliari l'addio a Giorgia Banchero, 24 anni, mentre un'ora dopo nel cimitero di San Michele l'ultimo saluto a Simone Picci, 20 anni.

Intanto proseguono gli accertamenti della polizia locale al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

Sono state prelevate le riprese delle telecamere della zona e si attende, probabilmente, di sentire nuovamente i due giovani rimasti feriti e attualmente ricoverati negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico di Monserrato. I due non ricordano ancora con precisione cosa è accaduto.



