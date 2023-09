Prima volta nell'isola per statua Vergine Medaglia Miracolosa

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa "Tra giorni con Maria" è arrivato per la prima volta in Sardegna con un duplice appuntamento, a Decimoputzu e Cagliari. La statua rimarrà nell'Isola sino a domenica 17 settembre.

Proposto dei Missionari Vincenziani d'Italia con lo sguardo rivolto al 2030, bicentenario della prima apparizione della Madonna alla Santa Caterina Labourè, il pellegrinaggio ha preso avvio l'11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190/o anniversario delle apparizioni.

Dopo l'arrivo ieri a Decimoputzu e le prime celebrazioni, oggi il simulacro rimarrà esposto nella chiesa parrocchiale.

Mercoledì 13, in mattinata pellegrinaggio della statua nel Centro anziani e la sera la partenza per Cagliari dove verrà accolta nell'omonima chiesa.

Sabato alle 18 la celebrazione della Messa e la processione per le vie del quartiere, mentre domenica mattina, la celebrazione eucaristica e il saluto al simulacro in partenza, mentre alle 12 il pranzo condiviso in oratorio con l'esibizione dei bambini e ragazzi del campo estivo..

"Al termine di ogni esperienza di animazione, saranno lasciate nella parrocchia visitata delle schede di riflessione sul tema dell'anno: così la 'Tre giorni con Maria' che segnerà ogni tappa del pellegrinaggio non sarà soltanto un breve passaggio, ma un evento a partire del quale la comunità possa continuare a radunarsi per pregare, riflettere e condividere sui temi proposti.- spiega Padre Valerio Di Trapani CM, responsabile della Tre giorni con Maria - In questo cammino verso il 2030, "lanceremo" ogni anno un tema da approfondire e inserire all'interno delle tre tappe che compongono il pellegrinaggio: chiamati, abitati, inviati".



