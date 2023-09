Investito a Posada, 68enne muore dopo un giorno in ospedale

C'è un'altra vittima della strada in Sardegna. E' morto oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro, Angelo Preiata, il pensionato di 68 anni investito ieri pomeriggio a Posada, nel centro del paese.

Le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore per i vari traumi riportati ed è deceduto questo pomeriggio intorno alle 16.

Ad investire il pensionato era stata una donna, anche lei residente a Posada, che si è fermata a prestare soccorso e risulta ora indagata per omicidio stradale.

I rilievi per accertare la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Siniscola.



