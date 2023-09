Forza posto di blocco e cerca di investire agente, arrestato

Ha forzato l'alt della Polizia a Quartu, cercando di investire un agente che si è dovuto lanciare sopra il cofano dell'auto di servizio per non essere travolto.

Un 33enne quartese con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato arrestato per resistenza e sanzionato per diverse violazioni al Codice della strada. Non solo, infatti, non ha mai conseguito la patente, ma il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa, carta di circolazione e mai revisionato. Multe anche per velocità non commisurata e mancato arresto all'alt.

L'uomo, intercettato a un posto di controllo in Viale della Musica a Quartu Sant'Elena, era fuggito a bordo di una Smart a forte velocità. Riconosciuto dai vistosi tatuaggi è stato bloccato a piedi in un piccolo parco mentre la vettura è stata rinvenuta nella vicina Via Gabriel.

Nell'udienza, il gip ha convalidato l'arresto con l'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.



