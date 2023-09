Cinque opere e un concerto per la stagione lirica di Sassari

Su il sipario, il 23 settembre si apre a Sassari la stagione lirica curata dall'ente De Carolis.

Il cartellone degli eventi comprende un concerto sinfonico e cinque opere, tutte realizzate con nuovi allestimenti del De Carolis che saranno messe in scena al Teatro comunale.

Il 23 settembre il concerto sinfonico di apertura accoglierà sul palco due nomi di richiamo: il direttore parmigiano Michelangelo Mazza, e il soprano sassarese Francesca Sassu, che saranno protagonisti con i Vier letzte Lieder op 150 di Richard Strauss e la Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95 Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák.

A inaugurare la stagione operistica, invece, sarà il Macbeth di Verdi (13-15 ottobre), con l'orchestra dell'Ente diretta dal maestro Mazza e sul palco il baritono Franco Vassallo (Macbeth) e Gabrielle Mouhlen (Lady Macbeth), Gianluca Terranova (Macduff), con la regia di Andrea Cigni.

La stagione proseguirà (3-5-7 novembre) con un nuovo Barbiere di Siviglia di Rossini, ispirato e dedicato ai disegni e alle opere di Botero che vedrà il debutto del baritono algherese Domenico Balzani, per la regia di Victor Garcia Sierra, direttore Roberto Gianola. Terzo appuntamento (16-18 novembre) La Voix Humaine di Francis Poulenc del 1959 in combinata con Agenzia Matrimoniale del 1961 dell'italiano Roberto Hazon in prima esecuzione in Sardegna. Questa volta l'omaggio sarà dedicato a Pablo Picasso rappresentando l'elemento connotativo dell'operazione che avrà come protagonista Paoletta Marrocu.

Ultima opera in cartellone il Nabucco (8-10-12 dicembre) di Giuseppe Verdi firmata dal regista Leo Muscato. L'opera avrà nomi eccellenti tra cui il baritono oristanese Marco Caria (Nabucco) e il mezzosoprano russo Anastasia Boldyreva (Abigaille). Nabucco nasce come una co-produzione dell'Ente de Carolis con il Lirico di Cagliari rinnovando un importante intento di collaborazione con l'istituzione musicale sarda. A impreziosire la stagione il Coro del de Carolis diretto da Antonio Costa e Salvatore Rizzu.

Alla presentazione della stagione il presidente dell'ente, Antonello Mattone, e il direttore artistico Alberto Gazale hanno annunciato anche la conferma, per la prossima estate, della Lirica in piazza: dopo I pagliacci di quest'anno, nel luglio prossimo sarà rappresentata in piazza d'Italia Otello.

