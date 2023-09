Cagliari, ripresa allenamenti con quasi tutti i nazionali

Cagliari di nuovo in campo ad Assemini per preparare la gara di domenica alla Domus contro l'Udinese.

Ranieri riabbraccia una parte dei rossoblù nazionali in giro per il mondo tra amichevoli e impegni ufficiali. Di nuovo alla base il greco Hatzidiakos (arrivato e subito ripartito per le gare di qualificazione agli Europei) e il polacco Wieteska, già tra gli undici che avevano iniziato l'ultima partita di campionato contro il Bologna. Ad Assemini anche Luvumbo, reduce dalla gara in Madagascar con il suo Angola (strappata la qualificazione alla Coppa d'Africa) e il portiere serbo Radunovic.

A questo punto Ranieri aspetta ancora Makoumbou, Obert e Nandez, impegnato con l'Uruguay, Shomurodov, tour in preparazione alla AFC Asian Cup 2023 negli Usa con l'Uzbekistan e gli azzurrini Prati e Oristanio, convocati con l'Under 21.

Un allenamento fondamentale per capire quali sono le condizioni dei nazionali dopo le gare dei giorni scorsi. Ma anche per valutare i progressi di Petagna, possibile compagno di attacco di Pavoletti per la importante gara di domenica contro l'Udinese.

Intanto via alle vendite dei biglietti per la sfida con i friulani: stadio quasi pieno con gli abbonati, rimangono i posti in distinti centrali (dai 30, under 18, ai 50 euro) e tribuna blu (dai 50 ai 70 euro).



