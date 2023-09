Arzachena sempre più green con Estate in Fiore

Sette aziende florovivaistiche rivoluzioneranno l'immagine del del centro storico di Arzachena, trasformandolo in un oasi verde, in occasione della nona edizione di Estate in Fiore in programma dal 22 al 24 settembre.

L'appuntamento, tra i più attesi e amati dal pubblico, è dedicato all'ambiente e alla promozione di un turismo sempre più sostenibile e rappresenta il momento culmine delle campagne di comunicazione ambientale portate avanti nell'ultimo anno dall'amministrazione comunale arzachenese, decisa a coinvolgere il pubblico anche di visitatori in momenti di approfondimento su tematiche green.

All'edizione 2023 è stato dato il titolo "Acqua e biodiversità, il futuro delle zone umide dello stagno di Saloni e del rio San Giovanni", tema che sarà al centro della tavola rotonda in programma nella prima giornata, il 22 settembre con il taglio del nastro previsto alle 12. Per tre giornate sarà presente un mercato in fiore con artigianato e oggettistica naturale, prodotti di aromaterapia e fitoterapia, cosmetica naturale e l'agroalimentare biologico del presidio Slow Food Gallura, e poi laboratori creativi per bambini e workshop per adulti in cui imparare a preparare cosmetici naturali o tingere i tessuti, conoscere la lavorazione del miele o la trasformazione dello zafferano e dei picnic con la distribuzione di cestini e gadget.

Inoltre si svolgerà il concorsi Vetrina in fiore rivolto ai commercianti, quello del Balcone fiorito per cittadini ed Estate in fiore 2023 per i florovivaisti. Ci sarà poi l'esibizione di Moses Concas e l'estemporanea "Pittori in centro storico" organizzata dall'associazione Artechepassione .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA